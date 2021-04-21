Для контроля за назначением субсидий органы соцзащиты хотят доступ к банковской тайне – Минсоцполитики

Замминистра считает, что в субсидии не нуждается лицо, у которого есть два и более автомобиля

Замминистра считает, что в субсидии не нуждается лицо, у которого есть два и более автомобиля

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Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Если раньше была норма относительно того, что субсидия не назначалась в случае покупки некоторых дорогостоящих вещей на сумму свыше 50 тысяч гривен, то сейчас происходит уточнение, что именно имеется в виду. Потому что мы имели определенные недоразумения в предыдущие периоды. Кроме этого, если мы говорим об определенных аспектах имущественного состояния, скажем так, ситуация с верификацией показывает, что люди, которые оформляют субсидию, в отдельных случаях делают после этого или взносы в уставный капитал определенных обществ или предприятий на сумму свыше 50 тысяч гривен. То есть платить коммунальные услуги средств не хватает, а осуществить соответствующие уставные взносы – пожалуйста, - сказал Музыченко.

Кроме того, по его словам, "есть ситуации, когда человек, оформив субсидию, покупает валюты больше чем на миллион гривен, или покупает два или три автомобиля".

Мы не говорим о том, что это массовый характер. Это отдельные проценты, возможно, десятые доли процентов. Но если мы говорим о том, что субсидии это адресная помощь, то государство должно правильно регулировать ее предоставление и обеспечить ее попадание именно тем, кто в этом нуждается, а не осуществляет покупки единовременно на 50 тысяч и более, а вот коммунальные услуги оплатить этим людям сложно, - рассказал чиновник.

Он напомнил, что каждый раз перед оформлением субсидии происходит процедура проверки.

Но есть ограничения в доступе. Вы же понимаете, органы социальной защиты населения, допустим, не имеют доступа к банковской тайне. А все покупки более 50 тысяч гривен проходят через банковские учреждения в соответствии с решением Нацбанка. Поэтому нам нужна помощь Министерства финансов, которое имеет доступ к такой информации. Эта работа проводится каждый месяц. Сейчас настало время, когда мы должны уточнить соответствующие аспекты, - отметил замминистра.

Также он рассказал об изменениях в работе комиссии по вопросам назначения и предоставления жилищных субсидий.

еЕли говорить о решении комиссии, с одной стороны, у нас происходит административно-территориальная реформа. Раньше у нас было по сути 490 районов, осталось 130. И это означает, что плечо доступа к соответствующим организациям уже не 10 километров, а местами 100 километров. Соответственно, какая комиссия может объективно принять решение за 100 км? С другой стороны, мы проанализировали, какие именно решения принимают комиссии. В основном это два аспекта: первое - предоставление субсидии на сверхурочную площадь, то есть, если мы говорим о том, что семья проживает в помещении, которое больше социально установленного норматива, в таком случае это почти половина комиссионных дел. Если мы принимаем эти решения автоматически, то зачем нам в принципе комиссия? Теперь эти решения будут принимать непосредственно органы социальной защиты населения без необходимости рассмотрения на комиссии, - отметил Музыченко.

Другой аспект, на который он обратил внимание, - когда в домохозяйстве, которое претендует на субсидию, зарегистрированы, но не проживают определенные лица - дети или другие члены домохозяйства.

Мы прекрасно понимаем, что значительная часть людей у нас зарегистрирована в одном месте, а фактически проживает или работает в другом месте. Если это и сейчас подтверждается документально, но параллельно каждое такое решение выносится на комиссионное дело. То есть это более 300 тысяч случаев по стране. То мы просто на основании этих документов можем уже принимать решение опять же без рассмотрения на комиссионных делах. Поэтому сейчас этот аспект абсолютно никаким образом не влияет на контингент получателей субсидий, - сообщил замминистра.

Также он считает, что если у конкретного лица есть два и более автомобиля, то в субсидии такое лицо не нуждается. При этом чиновник отметил, что речь идет не о транспортных средствах, а именно об автомобилях.

На уточнение, скольких людей лишили субсидий в результате проверки, Музыченко ответил, что на сегодня около 3 миллионов домохозяйств получают субсидию.

У нас апрель последний месяц отопительного периода. Если говорить о том, что выявляет верификация, то это 2-3%, - сказал он.

Как сообщалось, власти решили максимально "закрутить гайки” украинцам по субсидиям - СМИ. В Украине происходит введение строгих ограничений по всем социальным вопросам.

Ранее в Минсоцполитики объяснили, почему украинцам уменьшили субсидии. Сейчас субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств.