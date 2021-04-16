Кличко сказал, когда киевлянам начнут отключать горячую воду

В городе уже завершен отопительный сезон

В городе уже завершен отопительный сезон

Об этом он заявил 15 апреля во время онлайн-брифинга, передает RegioNews.

"В этом году, как и в прошлом, мы на месяц оттягивает начало гидравлических испытаний на теплосетях. Хотя обычно начинали испытания сразу после завершения отопительного сезона. Городская власть обращает внимание на продление жестких карантинных ограничений, дистанционный режим учебного процесса в школах. И на то, что многие киевляне сегодня работают удаленно – из дома. Поэтому гидравлические испытания теплосетей город начнет после 4 мая", – сказал он.

Также мэр отметил, в городе завершен отопительный сезон — от подачи тепла отключили все жилые дома. Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам учреждений.

Как известно, Пасха в 2021 году отмечается 2 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев готовит дополнительные карантинные правила на Пасху и майские праздники.