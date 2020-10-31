Виновнику смертельного ДТП на Майдане в Киеве сообщили о подозрении

Водителя задержали, трое пострадавших находятся в больнице

Водителя задержали, трое пострадавших находятся в больнице

Фото: скриншот видео

Водителю автомобиля Land Rover, который 30 октября вызвал смертельное ДТП на Майдане Независимости в центре Киева, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Действия водителя квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек.

По согласованию Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 66-летнему водителю иномарки, который совершившил масштабное дорожно-транспортное происшествие в центре Киева со смертельным исходом. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что подозреваемого задержали, он находится в больнице под охраной.

Также решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Известно, что в результате наезда на толпу людей и ДТП пострадали три человека, в том числе пятимесячный ребенок, который находился с родителями в авто, в которое влетел Land Rover.

Всех пострадавших госпитализировали, по последним данным, их состояние удовлетворительное.

Напомним, в пятницу, 30 октября пьяный водитель влетел в толпу на Майдане, погибли два человека.

Позже водителя, который устроил смертельное ДТП на Майдане, задержали.

Также СМИ сообщали, что смертельное ДТП на Майдане устроил люстрированный чиновник.