Виновнику смертельного ДТП на Майдане в Киеве сообщили о подозрении
Водителю автомобиля Land Rover, который 30 октября вызвал смертельное ДТП на Майдане Независимости в центре Киева, сообщили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.
Действия водителя квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек.
По согласованию Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 66-летнему водителю иномарки, который совершившил масштабное дорожно-транспортное происшествие в центре Киева со смертельным исходом. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что подозреваемого задержали, он находится в больнице под охраной.
Также решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.
Известно, что в результате наезда на толпу людей и ДТП пострадали три человека, в том числе пятимесячный ребенок, который находился с родителями в авто, в которое влетел Land Rover.
Всех пострадавших госпитализировали, по последним данным, их состояние удовлетворительное.
Напомним, в пятницу, 30 октября пьяный водитель влетел в толпу на Майдане, погибли два человека.
Позже водителя, который устроил смертельное ДТП на Майдане, задержали.