Пьяный водитель влетел в толпу на Майдане, погибли два человека

Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения

Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Главком

30 октября в Киеве на Майдане Независимости около 16 часов произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает "Киев оперативный", передает RegioNews.

Масштабная и очень серьезная авария произошла на Майдане Независимости. Есть серьезно травмированные", - говорится в сообщении.

Как рассказывают свидетели, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также известно, что по вине водителя внедорожника столкнулись пять автомобилей, погибли два человека.

По данным патрульной полиции Киева, инцидентом занимается Шевченковское районное управление полиции. На месте работают полицейские и бригады скорой.

Движение по улице Крещатик в направлении Европейской площади перекрыто.

Напомним, ранее в Киеве автобус выехал на пешеходную зону и снес МАФ: один погибший, двое в больнице.