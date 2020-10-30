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30 октября 2020, 19:27 1179

Смертельное ДТП на Майдане устроил люстрированный чиновник - СМИ

30 октября 2020, 19:27 1179
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Стали известны имя и другие личные данные водителя
Стали известны имя и другие личные данные водителя
Фото: скриншот видео
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Виновника смертельного ДТП на Майдане, в результате которого погибли двое пешеходов, зовут Юрий Назаренко, он 1954 года рождения.

Об этом сообщает "Страна.ЮА", передает RegioNews.

Почти пять лет он работал в комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, занимался созданием IT-инфраструктуры в ведомстве. Также он был председателем коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ)", - пишет издание.

Кроме того, Назаренко координировал работу предприятий в структуре Комиссии и вопросы их бюджета. В 2014 году он попал под люстрацию и оставил комиссию.

"Страна.ЮА" обнародовала видео, как водитель после аварии сидит на переднем сидении своего авто и разговаривает по телефону. Он жалуется собеседнику, что потерял сознание, однако свидетели разговора возмущаются и не верят мужчине.

После этого водитель дует в трубку алкотестера. Это у него получается не с первого раза. В результате прибор показывает отсутствие алкоголя.

В Нацполиции обнародовали полное видео смертельного ДТП, которое объясняет, как водитель оказался на пешеходной зоне.

Из видеозаписи инцидента видно, что автомобиль проехал по улице возле дома профсоюзов, пересек Крещатик, проехал через отбойники на улицу Институтскую. Далее он протаранил другой автомобиль и поехал по Майдану Независимости.

Напомним, в пятницу, 30 октября пьяный водитель влетел в толпу на Майдане, погибли два человека.

Позже водителя, который устроил смертельное ДТП на Майдане, задержали.

Киев ДТП Майдан люстрация Чиновник
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Водителя, который устроил смертельное ДТП на Майдане, задержали
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