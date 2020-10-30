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30 октября 2020, 18:52 36

Водителя, который устроил смертельное ДТП на Майдане, задержали

30 октября 2020, 18:52 36
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Правоохранители проверяют, находился ли он под действием наркотиков
Фото: из открытых источников
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Работники Нацполиции задержали водителя, который устроил смертельное ДТП на Майдане Независимости в центре Киева.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По его словам, за рулем джипа Land Rover находился Юрий Н. 1954 года рождения. Драгер на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови мужчины.

У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта, не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест драгера не показал наличия алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи", - рассказал Геращенко.

Он добавил, что следователи предъявят мужчине подозрение по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса - нарушение правил движения, повлекшее гибель двух и более человек.

По словам заместителя министра, водитель после задержания дал показания. Согласно объяснениям, он якобы потерял сознание и потерял контроль над авто.

Напомним, в пятницу, 30 октября пьяный водитель влетел в толпу на Майдане, погибли два человека.

Киев ДТП полиция Майдан задержание смерти авария
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