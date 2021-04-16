Депутат Трубицын требует защитить дом Рутковского

На территории исторического объекта начались строительные работы. Столичные активисты подозревают, что 120-летнее сооружение собираются уничтожить

На территории исторического объекта начались строительные работы. Столичные активисты подозревают, что 120-летнее сооружение собираются уничтожить

Депутат Киевского горсовета Владислав Трубицын обратился в Департамент охраны культурного наследия и Департамент градострения и архитектуры относительно проведения осмотра технического состояния, составления акта технического состояния и вынесения предписания в случае несоответствия условий касательно начала строительных работ на месте исторического дома по улице Тургеневской, 19. Он также подал заявление о подозрении в уничтожении памятки культурного наследия в Национальную полицию.

Кроме того, депутат обратился в КГГА и Шевченковскую РГА с просьбой сотрудничать с правоохранительными органами и принять все возможные меры для сохранения памятки культурного наследия.

Об этом стало известно из сообщения депутата Киевсовета, главы Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислава Трубицына на его странице в Фейсбук.

Речь о постройке, более известной как дом Рутковского, возведенной в 1901 году, которая имеет статус памятки архитектуры местного значения. Недавно на этом месте появился забор и строительная техника, однако информационный стенд с описанием запланованных работ отсутствует.

Жители столицы, обеспокоенные тем, что это историческое сооружение может постигнуть участь многих других разрушенных зданий, массово обращаются к Владиславу Трубицыну с просьбой содействовать сохранению памятки архитектуры.

В данное время 120-летний дом Рутковского находится га балансе КП "Спецжитлофонд", которое должно было бы перед началом реставрационных работ обеспечить разработку и утвердить проектно-финансовую документацию. Столичные активисты говорят, что в КГГА им сообщили, что такая документация отсутствует.

Хотя сооружение является памяткой архитектуры и находится под охраной, киевляне обеспокоены отсутствием доверия к упомянутому КП "Спецжитлофонд" – ведь, говорят они, именно это предприятие ранее снесло старый дом, который стоял рядом с домом Рутковского, а во время "реставрации" дома на углу улиц Павловская и Дмитровская на месте старинного вырос новый.

"Мы будем держать ситуацию под контролем и не допустим повторения истории, которая произошла с домом Уткина и многими другими, безвозвратно утерянными историческими зданиями столицы. Будем внимательно следить и оперативно реагировать, если будет происходить что-то противоправное. Мы должны сохранить это историческое сооружение и все другие для следующих поколений киевлян", - заявил Владислав Трубицын.

Напомним, ранее стало известно, что Трубицын возглавит комиссию Киевсовета по контролю за незаконным временными сооружениями. По его словам, деятельность комиссии как совещательного органа Киевсовета частности, будет направлена ​​на выявление незаконных локаций так называемых малых архитектурных форм (МАФов)



Также сообщалось, что в Киеве снесли историческое здание Уткина. Правоохранители в свою очередь отметили, что по обращению общественной организации начато уголовное производство по факту самовольного демонтажа здания по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы.