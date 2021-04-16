Депутат Трубицын требует защитить дом Рутковского
Депутат Киевского горсовета Владислав Трубицын обратился в Департамент охраны культурного наследия и Департамент градострения и архитектуры относительно проведения осмотра технического состояния, составления акта технического состояния и вынесения предписания в случае несоответствия условий касательно начала строительных работ на месте исторического дома по улице Тургеневской, 19. Он также подал заявление о подозрении в уничтожении памятки культурного наследия в Национальную полицию.
Кроме того, депутат обратился в КГГА и Шевченковскую РГА с просьбой сотрудничать с правоохранительными органами и принять все возможные меры для сохранения памятки культурного наследия.
Об этом стало известно из сообщения депутата Киевсовета, главы Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислава Трубицына на его странице в Фейсбук.
Речь о постройке, более известной как дом Рутковского, возведенной в 1901 году, которая имеет статус памятки архитектуры местного значения. Недавно на этом месте появился забор и строительная техника, однако информационный стенд с описанием запланованных работ отсутствует.
Жители столицы, обеспокоенные тем, что это историческое сооружение может постигнуть участь многих других разрушенных зданий, массово обращаются к Владиславу Трубицыну с просьбой содействовать сохранению памятки архитектуры.
В данное время 120-летний дом Рутковского находится га балансе КП "Спецжитлофонд", которое должно было бы перед началом реставрационных работ обеспечить разработку и утвердить проектно-финансовую документацию. Столичные активисты говорят, что в КГГА им сообщили, что такая документация отсутствует.
Хотя сооружение является памяткой архитектуры и находится под охраной, киевляне обеспокоены отсутствием доверия к упомянутому КП "Спецжитлофонд" – ведь, говорят они, именно это предприятие ранее снесло старый дом, который стоял рядом с домом Рутковского, а во время "реставрации" дома на углу улиц Павловская и Дмитровская на месте старинного вырос новый.
"Мы будем держать ситуацию под контролем и не допустим повторения истории, которая произошла с домом Уткина и многими другими, безвозвратно утерянными историческими зданиями столицы. Будем внимательно следить и оперативно реагировать, если будет происходить что-то противоправное. Мы должны сохранить это историческое сооружение и все другие для следующих поколений киевлян", - заявил Владислав Трубицын.
Напомним, ранее стало известно, что Трубицын возглавит комиссию Киевсовета по контролю за незаконным временными сооружениями. По его словам, деятельность комиссии как совещательного органа Киевсовета частности, будет направлена на выявление незаконных локаций так называемых малых архитектурных форм (МАФов)
Также сообщалось, что в Киеве снесли историческое здание Уткина. Правоохранители в свою очередь отметили, что по обращению общественной организации начато уголовное производство по факту самовольного демонтажа здания по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы.