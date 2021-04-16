Правоохранители пришли с обыском в Одесский апелляционный суд, где рассматривают апелляцию Стерненка
Обыски проходят также и по месту жительства судей
Обыски проходят также и по месту жительства судей
В Одесский апелляционный суд с обысками пришли сотрудники сразу трех правоохранительных структур - Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины.
Как передает RegioNews, об этом сообщил главный специалист Одесского теруправления НАБУ Ростислав Дробожур.
По его словам, следственные действия санкционированы. Их осуществляют в рамках расследования неправомерных действий, к которым могли быть причастны служители Фемиды.
Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая тайну следствия", – сказал он.
Напомним, ранее Одесский апелляционный суд отпустил из-под стражи Сергея Стерненко и Руслана Демчука под круглосуточный домашний арест.
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