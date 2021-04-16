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16 апреля 2021, 14:16 1581

Правоохранители пришли с обыском в Одесский апелляционный суд, где рассматривают апелляцию Стерненка

16 апреля 2021, 14:16 1581
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Обыски проходят также и по месту жительства судей
Фото: из открытых источников
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В Одесский апелляционный суд с обысками пришли сотрудники сразу трех правоохранительных структур - Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщил главный специалист Одесского теруправления НАБУ Ростислав Дробожур.

По его словам, следственные действия санкционированы. Их осуществляют в рамках расследования неправомерных действий, к которым могли быть причастны служители Фемиды.

Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая тайну следствия", – сказал он.

Напомним, ранее Одесский апелляционный суд отпустил из-под стражи Сергея Стерненко и Руслана Демчука под круглосуточный домашний арест.

суд обыски судья апелляция Сергей Стерненко НАБУ САП СБУ

 
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