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12 марта 2021, 18:17 5

В Одессе во двор предпринимателя сбросили с беспилотника боевую гранату

12 марта 2021, 18:17 5
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В результате происшествия никто не пострадал
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: Нацполиция
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українською мовою

В Одессе неизвестные злоумышленники с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили гранату во двор совладелицы одной из сетей кинотеатров.

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел на улице Дачной, злоумышленники, используя квадрокоптер "Phantom" со специальным устройством для сброса груза, сбросили во двор боевую гранату Ф-1.

Летательный аппарат при взрыве был поврежден осколками гранаты и упал во дворе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в пригороде Одессы активистам сожгли автомобиль, владельцы машины утверждают, что злоумышленник привел в действие взрывное устройство.

Одесса Граната взрыв преступление уголовное дело

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