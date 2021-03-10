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10 марта 2021, 17:35 4

В пригороде Одессы активистам сожгли автомобиль

10 марта 2021, 17:35 4
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Владельцы машины утверждают, что злоумышленник привел в действие взрывное устройство
Фото: Нацполіція
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В пригороде Одессы полиция устанавливает обстоятельства возгорания иномарки местных активистов, припаркованной на охраняемой территории.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, информация о том, что в с. Крыжановка горит автомобиль Renault, поступила в правоохранительные органы от сотрудников ГСЧС сегодня около 05:00, пишет RegioNews.

Отмечается, что машина принадлежит 44-летнему местному жителю. В результате пожара люди не пострадали, огнем полностью уничтожен салон автомобиля.

На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия и злоумышленники, которые могут быть к нему причастны, устанавливаются.

Открыто производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, указанная машина принадлежит семье Голодок – активистов, которые известны участием в мероприятиях, направленных против работы нелегальных игорных заведений, коррупции в сфере грузовых автоперевозок. Кроме того, недавно они провели ряд протестных акций, связанных с государственным предприятием "Морской торговый порт Южный", руководители которого, как предполагается, причастны к злоупотреблениям при госзакупках.

Напомним, ранее в Николаеве сожгли автомобиль главному врачу инфекционной больницы.

Украина криминал пожар полиция авто

 
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