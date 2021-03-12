В Одесі на подвір'я підприємця скинули з безпілотника бойову гранату

Внаслідок події ніхто не постраждав

Внаслідок події ніхто не постраждав

Фото: Нацполіція

В Одесі невідомі зловмисники за допомогою безпілотного літального апарату скинули гранату на подвір’я співвласниці однієї із мереж кінотеатрів.

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Відомо, що інцидент трапився на вулиці Дачній, зловмисники, використовуючи квадрокоптер "Phantom” із спеціальним пристроєм для скидання вантажу, скинули на подвір’я бойову гранату Ф-1.

Літальний апарат під час вибуху був пошкоджений уламками гранати і впав у дворі.

За цим фактом було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у передмісті Одеси активістам спалили автомобіль, власники машини стверджують, що зловмисник привів у дію вибуховий пристрій.