13:59  12 березня
У Житомирській області скасували всі внутрішні автобусні рейси
12:19  12 березня
Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі" можуть подати Раді найближчими тижнями
19:19  12 березня
Донбас: від початку доби в ООС – 11 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
12 березня 2021, 18:17 5

В Одесі на подвір'я підприємця скинули з безпілотника бойову гранату

12 березня 2021, 18:17 5
Читайте также на русском языке
Внаслідок події ніхто не постраждав
Внаслідок події ніхто не постраждав
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Одесі невідомі зловмисники за допомогою безпілотного літального апарату скинули гранату на подвір’я співвласниці однієї із мереж кінотеатрів. 

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Відомо, що інцидент трапився на вулиці Дачній, зловмисники, використовуючи квадрокоптер "Phantom” із спеціальним пристроєм для скидання вантажу, скинули на подвір’я бойову гранату Ф-1.

Літальний апарат під час вибуху був пошкоджений уламками гранати і впав у дворі.

За цим фактом було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у передмісті Одеси активістам спалили автомобіль, власники машини стверджують, що зловмисник привів у дію вибуховий пристрій.

Одеса Граната вибух злочин кримінальна справа

Суд відпустив із СІЗО екснардепа Максима Микитася - адвокат
12 березня 2021, 15:44
На Рівненщині блокували масштабну контрабанду бурштину на два мільйони
12 березня 2021, 12:51
На Черкащині викрили керівника вишу на корупції з держземлею
12 березня 2021, 10:54
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram