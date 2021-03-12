На Ровенщине блокировали масштабную контрабанду янтаря на два миллиона

Во время обысков у дельцов изъято 260 кг "солнечного камня"

Во время обысков у дельцов изъято 260 кг "солнечного камня"

Фото: СБУ

В Ровенской области Служба безопасности Украины блокировала контрабанду нелегально добытого янтаря-сырца на сумму почти 2 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Незаконный бизнес организовали трое жителей райцентра Сарны. Дельцы нелегально добывали янтарь-сырец для реализации на черном рынке, в том числе иностранным "заказчикам". Обнаруженный товар злоумышленники планировали контрабандой переправить в одну из стран Восточной Азии", - сообщили оперативники.

Часть товара для перепродажи злоумышленники скупали у других участников теневого промысла.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения правонарушителей к ответственности.

Напомним, на Волыни изъяли почти 200 килограммов контрабандного янтаря.