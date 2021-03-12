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12 марта 2021, 10:54 79

В Черкасской области разоблачили руководителя вуза на коррупции с госземлей

12 марта 2021, 10:54 79
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Чиновника задержали "на горячем" в рабочем кабинете
Чиновника задержали "на горячем" в рабочем кабинете
Фото: СБУ
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В Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила временно исполняющего обязанности ректора одного из университетов на получении взятки на сделке с землей образовательного учреждения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Руководитель вуза организовал коррупционный механизм получения денег от директора аграрной компании. За неправомерную выгоду он "гарантировал" предпринимателю передать в пользование 15 гектаров земли на территории города без соответствующих разрешительных документов", - сообщили оперативники.

Правоохранители задержали чиновника в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки. По предварительным данным досудебного расследования, чиновник планировал регулярно получать "дань" от коммерсанта.

Проверяется информация относительно получения злоумышленником неправомерной выгоды с нескольких других арендаторов земель университета.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, ранее СБУ задержала на взятке заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук. Он хотел за деньги отдать частному предпринимателю помещение в здании академии.

СБУ деньги уголовное дело образование ректор

 
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