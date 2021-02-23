В Кривом Роге во время получения взятки задержали полицейского
Он пообещал мужчине не передавать следователям материалы для регистрации уголовного производства
Он пообещал мужчине не передавать следователям материалы для регистрации уголовного производства
В Днепропетровской области задержали заместителя начальника одного из секторов ОП Криворожского регионального управления полиции во время получения взятки.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Полицейский требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 5 тысяч долларов за невозбуждение в отношении него уголовного производства по факту мошенничества", - говорится в сообщении.
Во время получения денежных средств он был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.
Напомним, в Кропивницкому уличили в коррупции декана Летной академии НАУ.
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