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23 февраля 2021, 15:19 210

В Харькове завершили расследование в отношении группы лиц, которые требовали у хирурга $100 тысяч

23 февраля 2021, 15:19 210
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Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы
Фото: Нацполиция
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В Харькове полиция завершила досудебное расследование в отношении преступной группировки, которые требовали у пластического хирурга 100 тысяч долларов. В случае неуплаты средств обвиняемые угрожали нанести вред ребенку потерпевшего. Сейчас все они находятся под стражей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МВД.

Полицейские завершили досудебное расследование в уголовном производстве и направили обвинительный акт в отношении четырех лиц в суд. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

За вымогательства обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области правоохранители задержали и установили личности злоумышленников, которые угрожая физической расправой мужчине и членам его семье, требовали 100 тысяч долларов.

Злоумышленниками оказались четыре жителя Харькова, в возрасте от 27-ми до 48-ми лет, а преступную деятельность организовал 29-летний мужчина, в "помощники" также взял свою сожительницу.

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