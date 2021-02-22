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22 февраля 2021, 12:44 56

У главы Киевской ОГА Володина подтвердили заболевание COVID-19

22 февраля 2021, 12:44 56
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ПЦР-тест чиновника дал положительный результат
ПЦР-тест чиновника дал положительный результат
Фото: из открытых источников
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Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил, что у него подтвердили коронавирусное заболевание COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме", - рассказал Володин.

Он добавил, что облгосадминистрация продолжает работу в штатном режиме, и выразил уверенность, что его болезнь не повлияет на начатые ранее инициативы.

Также глава ОГА призвал всех жителей Киевской области придерживаться карантинных ограничений, пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками и избегать скоплений людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что "Министр разгрома" Чернышев сохраняет влияние на руководство Киевской области.

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коронавирус заболевание ОГА Киевская область Василий Володин

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