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22 февраля 2021, 12:16 110

Деньги из COVID-фонда брали только на "приоритетные цели" - Зеленский

22 февраля 2021, 12:16 110
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Он утверждает, что отдельного "ковидного" фонда не существовало.
Он утверждает, что отдельного "ковидного" фонда не существовало.
Фото: Офис президента
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Деньги из "ковидного" фонда брали только на финансирование приоритетных вопросов, таких как социальная помощь, армия и обновление техники, а решение о финансировании программы "Большая стройка" из фонда не принималось, так как отдельного "ковидного фонда" не существовало.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30", передает RegioNews.

Большая стройка - это не только дороги, это самая главная ошибка... За десять месяцев мы построили сотни школ, стадионы, площадки, садики ... Часть этой программы - это наши приемные отделения, в которых строилась отдельная инфраструктура, и строятся дороги в больницы. То есть многие из этих вещей были сделаны и в борьбе с COVID-19", - сказал президент.

Он добавил, что это были социальная помощь, армия и обновление техники. По его словам, было разработано много программ после того, как удалось получить от Газпрома 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Не существовал просто отдельный фонд - его не было ... Ковидний фонд - это были все программы, которые объединены, и мы просто поставили рамки - нельзя брать оттуда деньги. Берем деньги оттуда только (когда) мы собрались, сказали, что сейчас приоритет? Эта социальная помощь. Раз. Что дальше? Обновление техники - сколько можем, немного - два. Далее - дороги. Три. Вот так мы и работали", - добавил он.

Напомним, Минфин подробно расписал, на что шли средства из "ковидного" фонда в 2020 году.

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