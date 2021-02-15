Гибель пациентов под ИВЛ во Львовской области: директора больницы уволили

Нового руководителя учреждения назначат после проведения открытого конкурса

Нового руководителя учреждения назначат после проведения открытого конкурса

Фото: из открытых источников

Мэр города Жовква Львовской области Олег Вольский подписал распоряжение об увольнении от должности директора районной больницы Игоря Шевцива, в которой в ноябре 2020 года из-за отключение питания аппаратов ИВЛ умерли двое пациентов.

Об этом мэр написал в Facebook, передает RegioNews.

В соответствии с выданным мной распоряжением - с 15 февраля 2021 года уволен Шевцив Игорь Евгеньевич от должности директора КНП "Жовкивская больница" ("Жовкивская ЦРБ")", - написал Вольский.

Он добавил, что теперь проведут открытый конкурс для определения нового директора учреждения, о его проведении мэр пообещал сообщить позже.

В тексте распоряжения об увольнении директора больницы говорится, что с Игорем Шевцивым был досрочно расторгнут контракт "согласно поданному заявлению".

Обязанности директора больницы будет выполнять его заместитель Владимир Боровик.

Напомним, 29 ноября на Львовщине под ИВЛ умерли двое пациентов из-за отсутствия электричества в больнице.

Впоследствии стало известно, что Львовская ОГА будет инициировать увольнение главного врача медучреждения и главы РГА в связи со смертью двух пациентов на аппарате ИВЛ в больнице города Жовква из-за отсутствия электроснабжения.