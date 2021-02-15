Гибель пациентов под ИВЛ во Львовской области: директора больницы уволили
Мэр города Жовква Львовской области Олег Вольский подписал распоряжение об увольнении от должности директора районной больницы Игоря Шевцива, в которой в ноябре 2020 года из-за отключение питания аппаратов ИВЛ умерли двое пациентов.
Об этом мэр написал в Facebook, передает RegioNews.
В соответствии с выданным мной распоряжением - с 15 февраля 2021 года уволен Шевцив Игорь Евгеньевич от должности директора КНП "Жовкивская больница" ("Жовкивская ЦРБ")", - написал Вольский.
Он добавил, что теперь проведут открытый конкурс для определения нового директора учреждения, о его проведении мэр пообещал сообщить позже.
В тексте распоряжения об увольнении директора больницы говорится, что с Игорем Шевцивым был досрочно расторгнут контракт "согласно поданному заявлению".
Обязанности директора больницы будет выполнять его заместитель Владимир Боровик.
Напомним, 29 ноября на Львовщине под ИВЛ умерли двое пациентов из-за отсутствия электричества в больнице.
Впоследствии стало известно, что Львовская ОГА будет инициировать увольнение главного врача медучреждения и главы РГА в связи со смертью двух пациентов на аппарате ИВЛ в больнице города Жовква из-за отсутствия электроснабжения.