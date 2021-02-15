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15 февраля 2021, 13:31 127

В "Слуге народа" еще не определились с позицией по легализации оружия - Корниенко

15 февраля 2021, 13:31 127
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Речь идет о проекте №4335
Речь идет о проекте №4335
Фото: из открытых источников
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Фракция "Слуга народа" еще не определилась со своей позицией относительно поддержки законопроекта об обороте оружия.

Как передает RegioNews, об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в ходе заседания Согласительного совета парламента.

По поводу законопроекта об обороте оружия нет еще такой четкой позиции (во фракции. - Ред.). Мы еще будем с ней определяться", - сказал парламентарий.

Напомним, ранее глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что в случае принятия закона об обороте оружия украинцам не разрешат носить его с собой. Проект закона разрешит приобрести оружие в собственность, но для хранения дома в специально оборудованном месте.

Как сообщалось, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко допускал, что разрешение на ношение оружия надо рассмотреть на референдуме. Чиновник считает это компромиссным вариантом.

Александр Корниенко фракция законопроект Слуга народа оружие

 
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