В "Слуге народа" еще не определились с позицией по легализации оружия - Корниенко

Речь идет о проекте №4335

Речь идет о проекте №4335

Фото: из открытых источников

Фракция "Слуга народа" еще не определилась со своей позицией относительно поддержки законопроекта об обороте оружия.

Как передает RegioNews, об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в ходе заседания Согласительного совета парламента.

По поводу законопроекта об обороте оружия нет еще такой четкой позиции (во фракции. - Ред.). Мы еще будем с ней определяться", - сказал парламентарий.

Напомним, ранее глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что в случае принятия закона об обороте оружия украинцам не разрешат носить его с собой. Проект закона разрешит приобрести оружие в собственность, но для хранения дома в специально оборудованном месте.

Как сообщалось, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко допускал, что разрешение на ношение оружия надо рассмотреть на референдуме. Чиновник считает это компромиссным вариантом.