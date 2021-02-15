В Киеве МВД проводит спецоперацию по задержанию банды наркоторговцев
В Киеве оперативники и бойцы спецподразделений Нацполиции проводят масштабную спецоперацию по задержанию этнической преступной группировки, которая причастна к сбыту наркотиков на территории города.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.
Отмечается, что сегодня, 15 февраля в МВД поступила информация, что группа лиц причастна к сбыту наркотиков на территории столицы.
Сейчас проводится специальная полицейская операция по задержанию участников преступной группировки ... Устанавливаются все участники незаконных сделок", - заявили в министерстве.
Правоохранители не раскрывают деталей спецоперации, но пообещали позже предоставить больше информации
Продолжаются неотложные следственные действия. Детали спецоперации будут предоставлены позже", - добавили в МВД.
Напомним, СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов, призывавших к захвату власти.