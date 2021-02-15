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15 февраля 2021, 16:19 9

В Киеве МВД проводит спецоперацию по задержанию банды наркоторговцев

15 февраля 2021, 16:19 9
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Правоохранители устанавливают всех участников незаконных сделок
Правоохранители устанавливают всех участников незаконных сделок
Фото: Нацполиция
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В Киеве оперативники и бойцы спецподразделений Нацполиции проводят масштабную спецоперацию по задержанию этнической преступной группировки, которая причастна к сбыту наркотиков на территории города.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

Отмечается, что сегодня, 15 февраля в МВД поступила информация, что группа лиц причастна к сбыту наркотиков на территории столицы.

Сейчас проводится специальная полицейская операция по задержанию участников преступной группировки ... Устанавливаются все участники незаконных сделок", - заявили в министерстве.

Правоохранители не раскрывают деталей спецоперации, но пообещали позже предоставить больше информации

Продолжаются неотложные следственные действия. Детали спецоперации будут предоставлены позже", - добавили в МВД.

Напомним, СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов, призывавших к захвату власти.

Киев наркотики МВД Нацполиция спецоперация

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