В Киеве МВД проводит спецоперацию по задержанию банды наркоторговцев

Правоохранители устанавливают всех участников незаконных сделок

Правоохранители устанавливают всех участников незаконных сделок

Фото: Нацполиция

В Киеве оперативники и бойцы спецподразделений Нацполиции проводят масштабную спецоперацию по задержанию этнической преступной группировки, которая причастна к сбыту наркотиков на территории города.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

Отмечается, что сегодня, 15 февраля в МВД поступила информация, что группа лиц причастна к сбыту наркотиков на территории столицы.

Сейчас проводится специальная полицейская операция по задержанию участников преступной группировки ... Устанавливаются все участники незаконных сделок", - заявили в министерстве.

Правоохранители не раскрывают деталей спецоперации, но пообещали позже предоставить больше информации

Продолжаются неотложные следственные действия. Детали спецоперации будут предоставлены позже", - добавили в МВД.

Напомним, СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов, призывавших к захвату власти.