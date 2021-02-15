На Днепропетровщине за взяточничество задержали следователя полиции и адвоката

Заговорщикам грозит до 10 лет лишения свободы

Заговорщикам грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области задержали старшего следователя полиции Каменского, которая требовала у женщины 5,5 тысяч долларов взятки. За эту сумму полицейский обещала не привлекать ее сына к уголовной ответственности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В старшего следователя находились материалы уголовного производства, начатого по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Она пообещала матери водителя, который совершил наезд на пешехода, вынести постановление о прекращении производства за немалую сумму "откупных".

Сначала полицейская свою "помощь" оценила в 3,5 тысячи долларов, впоследствии сумма увеличилась до 5,5 тысяч. Деньги нужно было отдать ее подельнику - адвокату. Женщина о намерениях следователя сообщила оперативникам", - говорится в сообщении.

Сейчас старшему следователю полиции и ее сообщнику уже объявлено о подозрении. Обоих задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За коррупционные действия фигурантам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, на Волыни за взятку в 200 тысяч задержали советника главы облавтодора.