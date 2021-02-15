На Киевщине автомобиль врезался в маршрутку с людьми, есть пострадавшие
В результате ДТП водитель авто и один пассажир автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу
В результате ДТП водитель авто и один пассажир автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу
У села Крюковщина Киевской области автомобиль Skoda совершая обгон, выехал на встречную полосу и протаранил маршрутное такси, в котором находились пассажиры.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице патрульной полиции региона, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате ДТП водитель Skoda и один пассажир автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу.
По данным патрульных, за выходные в Киевской области произошло 113 ДТП, из них только одно - с травмированными.
Порушення ПДР призвели до автопригоди з травмованими у Бучанському районі Сьогодні, вранці в с. Крюківщина сталося...Posted by Патрульна поліція Київської області on Sunday, February 14, 2021
Напомним, днями под Франковском столкнулись грузовик и маршрутка: двое человек погибли, 13 травмированы.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Паралич местной власти: как в одесской Затоке победили ЦИК
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ