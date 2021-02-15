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15 февраля 2021, 12:33 520

На Киевщине автомобиль врезался в маршрутку с людьми, есть пострадавшие

15 февраля 2021, 12:33 520
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В результате ДТП водитель авто и один пассажир автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу
В результате ДТП водитель авто и один пассажир автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу
Фото: Полиция
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У села Крюковщина Киевской области автомобиль Skoda совершая обгон, выехал на встречную полосу и протаранил маршрутное такси, в котором находились пассажиры.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице патрульной полиции региона, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате ДТП водитель Skoda и один пассажир автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу.

По данным патрульных, за выходные в Киевской области произошло 113 ДТП, из них только одно - с травмированными.

Порушення ПДР призвели до автопригоди з травмованими у Бучанському районі Сьогодні, вранці в с. Крюківщина сталося...

Posted by Патрульна поліція Київської області on Sunday, February 14, 2021

Напомним, днями под Франковском столкнулись грузовик и маршрутка: двое человек погибли, 13 травмированы.

Украина Киев ДТП дороги авария

 
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