В Украине на специальном портале будут принимать жалобы на коррупцию

Это позволит избежать утечки информации о совершенном правонарушении и личности человека, который о нем сообщил

Это позволит избежать утечки информации о совершенном правонарушении и личности человека, который о нем сообщил

Рixabay

В Украине запустят специальный портал, через который можно будет сообщить о факте коррупции. Обращения будут поступать конкретному органу, который должен их рассматривать, информация не будет доступна третьим лицам.

Об этом заявил руководитель департамента препятствования и выявления коррупции НАПК Сергея Деркача, сообщает RegioNews со ссылкой на "Украина 24". "Благодаря порталу будет обеспечена анонимность лица. Все сообщения и вся информация, которая будет предоставляться в сообщении, будет недоступна третьим лицам, сразу же поступит конкретному органу и подразделению, которые должны рассматривать это обращение", - сказал Деркач. По его словам, это позволит избежать утечки информации о совершенном правонарушении и личности человека, который о нем сообщил. На портале можно будет проследить движение своего заявления: было ли оно принято, что правоохранительный орган сделал для того, чтобы начать проверку, или отказать, почему именно было отказано. Например, если было предоставлено мало данных - в таком случае заявитель сможет дополнить обращение дополнительными фактами. Напомним, в Украине хотят возобновить конкурсы для госслужащих.

.