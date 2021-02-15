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15 февраля 2021, 10:58 112

В Украине на специальном портале будут принимать жалобы на коррупцию

15 февраля 2021, 10:58 112
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Это позволит избежать утечки информации о совершенном правонарушении и личности человека, который о нем сообщил
Это позволит избежать утечки информации о совершенном правонарушении и личности человека, который о нем сообщил
Рixabay
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В Украине запустят специальный портал, через который можно будет сообщить о факте коррупции. Обращения будут поступать конкретному органу, который должен их рассматривать, информация не будет доступна третьим лицам. 

Об этом заявил руководитель департамента препятствования и выявления коррупции НАПК Сергея Деркача, сообщает RegioNews со ссылкой на "Украина 24".

"Благодаря порталу будет обеспечена анонимность лица. Все сообщения и вся информация, которая будет предоставляться в сообщении, будет недоступна третьим лицам, сразу же поступит конкретному органу и подразделению, которые должны рассматривать это обращение", - сказал Деркач.

По его словам, это позволит избежать утечки информации о совершенном правонарушении и личности человека, который о нем сообщил.

На портале можно будет проследить движение своего заявления: было ли оно принято, что правоохранительный орган сделал для того, чтобы начать проверку, или отказать, почему именно было отказано. Например, если было предоставлено мало данных - в таком случае заявитель сможет дополнить обращение дополнительными фактами.

Напомним, в Украине хотят возобновить конкурсы для госслужащих.

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