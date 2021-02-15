Дело Гандзюк: осужденному Торбину вынесли еще один приговор

Его приговорили к 5 годам лишения свободы за массовые беспорядки

Его приговорили к 5 годам лишения свободы за массовые беспорядки

Фото: из открытых источников

Суд в Херсонской области вынес Сергею Торбину, осужденному за нападение на активистку Екатерину Гандзюк, приговор за участие в массовых беспорядках у Олешковского райсовета.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Судебный репортер".

Отмечается, что Торбин в начале мая 2018 года организовал массовые беспорядки у здания Олешковского районного совета, чтобы не допустить выражения недоверия председателю совета. 4 мая к зданию райсовета пришли не менее 50 мужчин с палками и резиновыми дубинками. Они блокировали вход в совет для посторонних лиц и запугивали депутатов. Сам Торбин избил человека резиновой дубинкой.

В январе 2021 года Торбин заключил сделку со следствием и признал вину. Он также согласился сотрудничать и назвать других фигурантов.

За участие в беспорядках, которые сопровождалась насилием, суд назначил ему 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в деле Гандзюк защита Мангера просила предъявить ему подозрение в покушении на убийство трех свидетелей. Адвокат отмечает, что Мангер находится под стражей исключительно потому, что прокурор утверждает, что он угрожал свидетелям.