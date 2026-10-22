Удар по Киеву: повреждена инфраструктура метро, на Южном мосту ограничили движение

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В результате российского обстрела столицы повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и КГВА, передает RegioNews .

Из-за вражеской атаки движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег ограничили.

Также временно изменено движение поездов на зеленой, Сырецко-Печерской линии метро. Сейчас они курсируют на двух отдельных участках: между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный Хутор".

Напомним, ночью 22 октября в результате вражеских обстрелов столицы пострадали 15 человек. В Печерском районе в результате атаки повреждено здание станции скорой медицинской помощи и шесть автомобилей скорой.