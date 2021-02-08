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08 февраля 2021, 17:50 6

Непогода сделала из Николаева ледяной каток

08 февраля 2021, 17:50 6
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Коммунальщики едва успевают посыпать центральные магистрали
Коммунальщики едва успевают посыпать центральные магистрали
Фото: Novosti-N
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В Николаеве с утра идет ледяной дождь – улицы, дворы и тротуары превратились в каток. Коммунальщики едва успевают посыпать центральные магистрали.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что люди на улицах передвигаются один за другим, с очень малой скоростью.

В пресс-службе городского совета сообщили, что все силы бросили на посыпку проезжих частей улиц, чтобы обеспечить проезд автотранспорта.

Кроме того, организовали посыпку тротуаров у остановок общественного транспорта.

В свою очередь Служба автодорог Николаевской области уверяет, что для обработки дорог противогололедными материалами на приоритетных трассах области задействованы 53 спецмашины и 73 дорожники.

По состоянию на 11 часов проезд по всем автодорогам государственного значения Николаевской области было обеспечено.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине в Киеве и пяти областях ограничат движение на дорогах.

погода Украина дороги Николаев коммунальщики

 
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