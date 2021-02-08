Непогода сделала из Николаева ледяной каток
В Николаеве с утра идет ледяной дождь – улицы, дворы и тротуары превратились в каток. Коммунальщики едва успевают посыпать центральные магистрали.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
Отмечается, что люди на улицах передвигаются один за другим, с очень малой скоростью.
В пресс-службе городского совета сообщили, что все силы бросили на посыпку проезжих частей улиц, чтобы обеспечить проезд автотранспорта.
Кроме того, организовали посыпку тротуаров у остановок общественного транспорта.
В свою очередь Служба автодорог Николаевской области уверяет, что для обработки дорог противогололедными материалами на приоритетных трассах области задействованы 53 спецмашины и 73 дорожники.
По состоянию на 11 часов проезд по всем автодорогам государственного значения Николаевской области было обеспечено.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине в Киеве и пяти областях ограничат движение на дорогах.