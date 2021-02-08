В Укрзализныце обещают не отменять ни одного рейса из-за непогоды

Все поезда будут отправляться по графику

Все поезда будут отправляться по графику

Фото из открытых источников

В “Укрзализныце” рассказали, как они работают в непогоду и что делают, чтобы не отменять рейсы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Несмотря на непогоду, Укрзализныця не отменяет ни одного рейса пассажирских поездов. Все поезда будут отправляться по графику, в том числе те, что курсируют через Волынскую область, где в настоящее время ограничено движение всего автотранспорта на некоторых автомобильных дорогах. Продолжаются работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снега, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, - говорится в сообщении.

Перевозчик заверяет, что приложит максимальные усилия, чтобы обеспечить необходимое количество мест во всех направлениях. Для этого проводится постоянный мониторинг наличия свободных мест в поездах по всем направлениям. В случае необходимости количество мест в поездах будет увеличено.

Пассажиры, которые остались во Львове из-за временного прекращении авиарейсов из аэропорта, могут выбрать для путешествия поезда. Например, на поезд №716 Львов — Киев, который отправляется в 16:12, в продаже еще более 230 мест, а на поезд №746 Славское — Киев, который отправляется из Львова в 18:46, еще более 300 мест. Также к услугам пассажиров ночные поезда”, - указано в сообщении.

Как сообщалось, 6 февраля на Днепропетровщине произошла масштабная катастрофа на железной дороге: восемь вагонов сошли с рельсов. Движение поездов в этом направлении задерживается больше чем на два часа.