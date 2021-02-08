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08 февраля 2021, 14:44 8

В центре Киева почти 90 домов остались без тепла и воды из-за прорыва сети

08 февраля 2021, 14:44 8
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Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад
Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад
Фото: КГГА
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В центре Киева 86 жилых домов остались без отопления и горячей воды из-за прорыва теплосети возле Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает RegioNews.

Известно, что авария произошла около 2 часов ночи 8 февраля на улице Лаврской, 13.

Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место повреждения и сразу начала ремонтные работы. Завершить их планируют сегодня до конца дня. Временно услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению прекращены в 86 жилых домов", - говорится в сообщении.

В КГГА также рассказали, что поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию в 1987 году, то есть 34 года назад.

В столице 80% тепловых сетей исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

Напомним, ранее в Черновцах из-за прорыва магистрального водопровода часть города осталась без воды.

Киев вода тепло коммунальщики КГГА авария

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