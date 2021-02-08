Снегопады в Украине: в Киеве и пяти областях ограничат движение на дорогах

Ограничение будет действовать до улучшения погоды

Ограничение будет действовать до улучшения погоды

Фото: из открытых источников

Сегодня, 8 февраля, начиная с 13:00 начнут действовать ограничения движения для крупногабаритного транспорта на дорогах государственного значения в Киевской, Ровенской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ДСНС в Facebook.

Ожидается, что это позволит минимизировать возникновение заторов на дорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. В связи с этим власти просят водителей фур и грузовиков заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты.

Меры по ограничению движения крупногабаритного транспорта будут в пределах:

Киевской (М-01 Киев-Чернигов , М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь)

Полтавской (М 03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь)

Ровенской (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель)

Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н -01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь)

Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областей.

Кроме того, в связи с сильными снегопадами с 15:00 8 февраля въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет временно ограничен.

По информации Службы автомобильных дорог проезд на дорогах общего пользования обеспечен. От Укравтодора задействовано более 1 тыс. 900 работников и 1 тыс. 510 ед. техники.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 8 февраля, значительное выпадение снега наблюдалось в 18 областях, местами намело до 30 см снега, в Николаевской области - снег с дождем.