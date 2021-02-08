13:51  08 февраля
В Одесской области из-за непогоды 44 населенных пункта остались без света
10:19  08 февраля
Глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным
08:11  08 февраля
На Донбассе ранен еще один военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
08 февраля 2021, 13:45 5

Снегопады в Украине: в Киеве и пяти областях ограничат движение на дорогах

08 февраля 2021, 13:45 5
Читайте також українською мовою
Ограничение будет действовать до улучшения погоды
Ограничение будет действовать до улучшения погоды
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 8 февраля, начиная с 13:00 начнут действовать ограничения движения для крупногабаритного транспорта на дорогах государственного значения в Киевской, Ровенской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ДСНС в Facebook.

Ожидается, что это позволит минимизировать возникновение заторов на дорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. В связи с этим власти просят водителей фур и грузовиков заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты.

Меры по ограничению движения крупногабаритного транспорта будут в пределах:

  • Киевской (М-01 Киев-Чернигов , М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь)
  • Полтавской (М 03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь)
  • Ровенской (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель)
  • Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н -01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь)
  • Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областей.

Кроме того, в связи с сильными снегопадами с 15:00 8 февраля въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет временно ограничен.

По информации Службы автомобильных дорог проезд на дорогах общего пользования обеспечен. От Укравтодора задействовано более 1 тыс. 900 работников и 1 тыс. 510 ед. техники.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 8 февраля, значительное выпадение снега наблюдалось в 18 областях, местами намело до 30 см снега, в Николаевской области - снег с дождем.

непогода транспорт снег дороги область

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Много шума от ОПЗЖ и необычная коалиция Бойченко: как прошел первый раунд схватки за власть в Мариуполе
Булава от Вилкула: экс-"регионалы" в Кривом Роге перевесили "слуг народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Сергей Лямец
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua