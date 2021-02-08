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08 февраля 2021, 11:36 7

Непогода в Украине: главные дороги убирают 1530 единиц техники

08 февраля 2021, 11:36 7
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Фото: из открытых источников
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По состоянию на утро понедельника, 8 февраля, значительное выпадение снега наблюдалось в 18 областях, местами намело до 30 см снега, в Николаевской области - снег с дождем.

Об этом в Facebook сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины, передает RegioNews.

В "Укравтодоре" рассказали, что обрабатывают дороги противогололедными материалами, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

Для координации действий служб, ответственных за надлежащее транспортное сообщение, при "Укравтодоре" работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Черкасской областях выпало от 3 до 15 см снега.

Небольшой снег наблюдается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черновицкой, Херсонской и Харьковской областях.

В Николаевской области идет снег с дождем при минусовой температуре, на покрытии сразу образуется гололедица. Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей заснеженное, в южных областях местами гололедица", - рассказали в агентстве.

Напомним, в Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта из-за снега и метели.

непогода снег Укравтодор регионы погода

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