862 удара за сутки: на Запорожье погибли три человека, еще трое ранены

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 862 удара по 48 населенным пунктам Запорожской области. Погибли три человека, еще трое ранены

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

В частности, зафиксировано 28 авиаударов по Камышевахе, Кушугуму, Запорожцу, Григорьевскому, Одаровке, Таврическому, Долинцу, Лесному, Гуляйпольскому, Ровно, Новорозовке, Васиновке, Васильевскому, Вольнянке, Новосолошино, Желтой Круче, Ясной Поляне.

Кроме того, российские войска применили 633 беспилотника разных модификаций, преимущественно FPV-дроны, для атак на Запорожье и ряд населенных пунктов области.

Также зафиксированы четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по Павловке, Гуляйпольскому и Копаням.

Еще 197 артиллерийских ударов пришлись на Степногорск, Приморское, Степное, Павловку и других населенные пункты.

За сутки поступило 90 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, 21 октября российские войска более 50 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и ракетами. В областном центре в результате атаки повреждена инфраструктура.