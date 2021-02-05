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05 февраля 2021, 12:36 199

Пожар в больнице Запорожья: одному из работников объявили о подозрении

05 февраля 2021, 12:36 199
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Фото: из открытых источников
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Правоохранители объявили о подозрении одному из работников инфекционной больницы в Запорожье, в которой 3 февраля произошел пожар. Он подозревается в нарушении правил безопасности, повлекшее гибель людей.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Установлено наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала больницы, 1956 года рождения", - говорят правоохранители.

По данным следствия, работник в нарушение требований ст. 15 закона "Об охране труда" и должностной инструкции не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей. В результате 3 февраля во время проведения кислородной терапии возник пожар, который привел к гибели трех пациентов и врача.

Таким образом, сотруднику больницы объявили о подозрении по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей) и ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей).

Напомним, ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Утром Венедиктова рассказала предварительную причину гибели людей в больнице Запорожье. Запорожской областной прокуратурой начато уголовное производство.

Позже Зеленский отреагировал на трагический пожар в инфекционной больнице Запорожье. Государство будет исправлять эту ситуацию, заверил президент.

В Запорожье объявлен день траура по погибшим в пожаре в COVID-больницы. В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти.

В Запорожье задержали ответственного за пожарную безопасность больницы, где произошел взрыв.

Запорожье больницы пожар жертва полиция

 
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