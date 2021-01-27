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27 января 2021, 19:14 3

В Харькове полицейские искали бомбу в сервисном центре МВД

27 января 2021, 19:14 3
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Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило сегодня, 27 января
Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило сегодня, 27 января
Фото: ГУНП в Харьковской области
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После полученного сообщения о взрывному устройстве в админпомещении, 70 человек эвакуировали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.

Сегодня полиция получила сообщение о взрывном устройстве в админпомещении по адресу ул. Шевченко, 26 в Харькове. По информации силовиков, взрывотехники эвакуировали 70 человек и осмотрели 1500 квадратных метро площади, однако не нашли ничего подозрительного.

Інформация зарегистрирована в Едином учёте заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции № 1. Решается вопрос об открытии уголовного производства, - сообщают в полиции.

Подобное "минирование" уже происходило в Харькове 5 дней назад.

Как сообщалось, 22 января в Харькове "заминировали" несколько зданий в день приезда Зеленского.

Напомним, вчера в Киеве задержали "минера-шутника". Днем он сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.

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