В Харькове полицейские искали бомбу в сервисном центре МВД

Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило сегодня, 27 января

Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило сегодня, 27 января

Фото: ГУНП в Харьковской области

После полученного сообщения о взрывному устройстве в админпомещении, 70 человек эвакуировали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.

Сегодня полиция получила сообщение о взрывном устройстве в админпомещении по адресу ул. Шевченко, 26 в Харькове. По информации силовиков, взрывотехники эвакуировали 70 человек и осмотрели 1500 квадратных метро площади, однако не нашли ничего подозрительного.

Інформация зарегистрирована в Едином учёте заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции № 1. Решается вопрос об открытии уголовного производства, - сообщают в полиции.

Подобное "минирование" уже происходило в Харькове 5 дней назад.

Как сообщалось, 22 января в Харькове "заминировали" несколько зданий в день приезда Зеленского.

Напомним, вчера в Киеве задержали "минера-шутника". Днем он сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.