"Эпицентр" в Первомайске поджег мужчина с ножом и топором: все подробности

В результате нападения пострадали двое охранников гипермаркета, их доставили в больницу

В результате нападения пострадали двое охранников гипермаркета, их доставили в больницу

Фото: Нацполиция

Причиной масштабного пожара в торговом центре "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области стал умышленный поджог, полиция уже возбудила уголовное дело.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил директор торгового центра Михаил Телков, передает RegioNews.

По его словам, один из мужчин принес с собой бутылку с легковоспламеняющейся смесью, облил стенды с ковролином и линолеумом и поджег их.

Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников Эпицентра, ранив одного из них. Охрана торгового центра задержала мужчину и передала полиции", - рассказали в "Эпицентре".

В торговом центре отметили, что злоумышленников было двое. Второй мужчина исчез и его разыскивает Нацполиция.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, пожар в "Эпицентре" совершил 37-летний мужчина, который пришел в гипермаркет с топором.

Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджег помещение и бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из работников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчину задержали, он доставлен в Первомайское управление полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство).

Напомним, 2 февраля в Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар в "Эпицентре".

Позже в Николаевской области задержали вероятного поджигателя торгового центра "Эпицентр", второй человек убежал.