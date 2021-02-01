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01 февраля 2021, 13:45 126

В Киеве задержали "минера" железнодорожного вокзала

01 февраля 2021, 13:45 126
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Им оказался 32-летний уроженец Львовской области
Им оказался 32-летний уроженец Львовской области
Фото из открытых источников
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Полиция проверила сообщение о "минировании" киевского железнодорожного вокзала. Взрывоопасных предметов не обнаружили, задержали псевдоминера.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители отметили, что им поступил звонок от мужчины, который заявил о якобы заложенной взрывчатке на вокзале.

"Полицейские провели тщательную проверку здания и прилегающей территории никаких подозрительных предметов или веществ не обнаружили. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали псевдоминера его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 32-летний уроженец Львовской области", - сообщили в полиции.

Напомним, сегодня стало известно, что в Киеве заминировали центральный железнодорожный вокзал.

Украина Киев минирование полиция задержание

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