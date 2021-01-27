На Днепропетровщине экс-глава облсовета раздал своим компаниям контракты на миллионы гривен - СМИ

В области была создана коррупционная схема, которая полностью была сосредоточена на интересах Святослава Олейника

В области была создана коррупционная схема, которая полностью была сосредоточена на интересах Святослава Олейника

Бывшим главой Днепропетровского облсовета Святославом Олейником активно занимаются НАБУ и ГФС в связи с провалом президентского "Большого строительства" в регионе, замораживанием значительного количества недостроенных объектов и коррупционными схемами с государственными подрядами.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Практически все тендеры, которые проводились в области, выигрывали компании, "которые так или иначе связаны с экс-главою облсовета Святославом Олейником", - говорится в материале издания.

В течение последнего года Олейник и экс-глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко заморозили в области практически все объекты строительства. Из 310 объектов осталось только 30.

Но областные власти в лице экс-главы ОГА Александра Бондаренко (уволенного в декабре 2020 года) до недавнего времени продолжали проводить новые и новые тендеры. И на этих тендерах регулярно выигрывали одни и те же компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этими компаниями были, в частности, УПС, "ССА Энерджи" и "Николь Индастри", и все они связаны с Олейником.

Случайно или нет, но внештатным и наиболее влиятельным советником экс-губернатора стал юрист Олейника, руководитель компании Investment Service Ukraine Иван Герасименко", - отмечает издание.

Вскоре в окружении Бондаренко появились Александр Москаленко (менеджер строительной компании, которую связывают с Олейником) и Максим Скрипник – экс-прокурор, бывший коллега Олейника по работе в прокуратуре.

"В 2020 году практически в каждом департаменте облгосадминистрации появился чиновник, так или иначе близкий к Святославу Олейнику", - говорится в публикации. Это позволило Олейнику взять под полный контроль все денежные потоки в области.

Уже в самом конце 2020 года компания "ССА Енерджи", близкая к Олейнику, выиграла несколько десятков торгов Днепропетровской ОГА.

"На сайте Prozorro отображены проведенные словно под копирку десятки торгов", - пишет издание. Уже упомянутая "ССА Енерджи" в этих тендерах неизменно конкурировала с одной и той же фирмой "Будремсвит" и всегда выигрывала тендер без понижения цены.

Договоры были заключены в начале декабря и должны были быть закрыты до 31 декабря 2020 года. Причем их выполнение, похоже, так и осталось на бумаге, зато полная оплата должна быть проведена", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент назначил нового главу Днепропетровской ОГА.