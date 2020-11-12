Ловили 4 года: СБУ задержала "смотрящего" за Харьковской областью
Во время проведения масштабной спецоперации сотрудники Службы безопасности Украины задержали известного криминального авторитета, который находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, оперативники смогли установить, где находится "авторитет", который в криминальных кругах считается "смотрящим" за Харьковской областью.
Злоумышленника задержали по месту его временного проживания в Сумах, где он скрывался от правосудия с 2017 года.
Фигурант причастен к совершению ряда преступлений, в том числе незаконного обращения с оружием, а также сопротивлению и угрозам правоохранителям. За содеянное ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - рассказали в СБУ.
Сейчас решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также проверяется возможная причастность фигуранта к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
Напомним, разведчик "ЛНР" пытался "залечь" в Днепре, его задержала СБУ.