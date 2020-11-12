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12 ноября 2020, 19:02 401

Ловили 4 года: СБУ задержала "смотрящего" за Харьковской областью

12 ноября 2020, 19:02 401
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Для его задержания СБУ провела целый ряд оперативных мероприятий
Для его задержания СБУ провела целый ряд оперативных мероприятий
Фото: СБУ
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Во время проведения масштабной спецоперации сотрудники Службы безопасности Украины задержали известного криминального авторитета, который находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, оперативники смогли установить, где находится "авторитет", который в криминальных кругах считается "смотрящим" за Харьковской областью.

Злоумышленника задержали по месту его временного проживания в Сумах, где он скрывался от правосудия с 2017 года.

Фигурант причастен к совершению ряда преступлений, в том числе незаконного обращения с оружием, а также сопротивлению и угрозам правоохранителям. За содеянное ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - рассказали в СБУ.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также проверяется возможная причастность фигуранта к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Напомним, разведчик "ЛНР" пытался "залечь" в Днепре, его задержала СБУ.

Харьковская область Сумы СБУ задержание криминал
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