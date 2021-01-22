Полиция возбудила дело из-за задержания вооруженного мужчины возле здания Рады

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса

Фото из открытых источников

Полиция открыла уголовное производство по факту задержания вооруженного мужчину возле Верховной Рады. Дело открыли по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Указано, что сотрудники полка полиции особого назначения №2 заметили автомобиль Skoda, который заехал на охраняемую территорию.

"Сотрудники полиции решили проверить транспортное средство, водителем которого оказался 48-летний уроженец Николаевской области. Во время проверки мужчина признался правоохранителям о наличии в автомобиле оружия, однако разрешительные документы на нее он не предъявил", - сказано в сообщении.

В салоне авто правоохранители обнаружили предмет, похожий на боевой пистолет, и патроны к нему, а также нож. Опасные предметы изъяли для направления на экспертизу.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

"По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса", - информируют в полиции.

Происхождение изъятых предметов выясняют.

Напомним, 22 января днем в Киеве под зданием Рады задержали вооруженного мужчину.