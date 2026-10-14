Фото: полиция

ДТП произошло 13 октября около 05:40 в селе Никитовка Ахтырского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель "ВАЗ-2107" во время движения по мосту не справился с управлением и врезался в металлический отбойник – тот насквозь проткнул автомобиль.

В результате аварии 25-летний водитель и 40-летняя пассажирка погибли на месте. Еще один пассажир, 26-летний мужчина, получил травмы - его госпитализировали в реанимацию.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, 11 октября около 22:00 на Прикарпатье спорткар влетел в электроопору и перевернулся. От полученных травм водитель и его пассажир погибли на месте.