С вечера 13 октября в Киеве пятеро погибших и 36 пострадавших

Фото: ГСЧС

В Киеве количество погибших в результате российской атаки возросло до пяти человек. Еще 36 человек получили ранения. Правоохранители продолжают работать на местах ликвидации последствий удара

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что больше жертв и пострадавших зафиксировали в многоквартирном жилом доме в Деснянском районе, в который российские военные попали вечером накануне.

Там погибли три женщины в возрасте 35, 58 и 84 лет. Еще 25 человек получили ранения, среди них – малолетний ребенок.

В Голосеевском районе столицы также погибли два человека.

На месте удара правоохранители развернули мобильный пункт, где жители могут сообщить о повреждении имущества.

Следователи уже приняли около 80 заявлений от жителей о поврежденном имуществе.

Всего с вечера накануне в Киеве в результате удара погибли пять человек, еще 36 пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 октября в Киеве в результате российских обстрелов погибли три человека, еще 22 пострадали, среди них – ребенок. Под ударом оказались жилые дома, складское здание и энергетические объекты столицы.