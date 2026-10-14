Пограничники разнесли "на куски" российские НРК

Фото: Госпогранслужба

Украинские военные поделились свежими кадрами с фронта. На видео можно увидеть работу бригады "Гарт" на Южно-Слобожанском направлении

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Военные рассказали, что россияне пытаются решить проблемы со снабжением с помощью наземных роботизированных комплексов. Однако украинские беспилотники находят их и уничтожают. Также под удар украинских дронов попали замаскированный во вражеском тылу танк, транспортные средства и средства связи противника.

"Пограничники в составе Сил обороны Украины и дальше эффективно уничтожают силы и средства противника, сдерживая его попытки прорыва на севере Харьковской области", - говорят военные.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.