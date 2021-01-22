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22 января 2021, 18:31 6

Пожар в одесском отеле: владельцу сообщено о подозрении

22 января 2021, 18:31 6
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В 2014 году подозреваемый устроил отель (хостел) с 30 номерами без разрешений и юридических оснований с целью получения незаконной прибыли
В 2014 году подозреваемый устроил отель (хостел) с 30 номерами без разрешений и юридических оснований с целью получения незаконной прибыли
Фото: Нацполиция
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Владельцу горевшего незаконного отеля в Одессе сообщили о подозрении. Его подозревают в нарушении требований пожарной безопасности.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает сайт прокуратуры Одесской области.

По данным следствия, в 2014 году подозреваемый устроил отель (хостел) с 30 номерами без разрешений и юридических оснований с целью получения незаконной прибыли.

Из-за допущенных владельцем хостела нарушений пожарной безопасности, произошел пожар, который не был потушен своевременно из-за отсутствия в здании средств тушения. Также произошло неконтролируемое горение на пути эвакуации из-за не демонтированной горючей облицовки.

Установлено, что в хостеле нет средств системы оповещения о пожаре, поэтому постояльцы не узнали вовремя о возгорании.

Владельцу хостела объявили подозрение ч.2 статьи 270 Уголовного кодекса. Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 17 января в Одессе на улице Посмитного, 10/12, в трехэтажном доме, в котором расположен отель произошел пожар.

Украина криминал Одесса полиция отель
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