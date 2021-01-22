Пожар в одесском отеле: владельцу сообщено о подозрении
Владельцу горевшего незаконного отеля в Одессе сообщили о подозрении. Его подозревают в нарушении требований пожарной безопасности.
Как пишет RegioNews, об этом сообщает сайт прокуратуры Одесской области.
По данным следствия, в 2014 году подозреваемый устроил отель (хостел) с 30 номерами без разрешений и юридических оснований с целью получения незаконной прибыли.
Из-за допущенных владельцем хостела нарушений пожарной безопасности, произошел пожар, который не был потушен своевременно из-за отсутствия в здании средств тушения. Также произошло неконтролируемое горение на пути эвакуации из-за не демонтированной горючей облицовки.
Установлено, что в хостеле нет средств системы оповещения о пожаре, поэтому постояльцы не узнали вовремя о возгорании.
Владельцу хостела объявили подозрение ч.2 статьи 270 Уголовного кодекса. Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 17 января в Одессе на улице Посмитного, 10/12, в трехэтажном доме, в котором расположен отель произошел пожар.