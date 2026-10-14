Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На перекрестке улиц Хмельницкого и Гоголя столкнулись четыре автомобиля: Volkswagen Golf под управлением 67-летнего местного жителя, Toyota Corolla, которой управлял 40-летний житель, Opel Corsa под управлением 27-летнего водителя и Chery Tiggo, за рулем которого находился 40 человек.

В результате столкновения пострадали трое пассажиров авто Opel Corsa – 31-летний мужчина и двое детей: 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Всех доставили в больницы.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 11 октября около 22:00 на Прикарпатье спорткар влетел в электроопору и перевернулся. От полученных травм водитель и его пассажир погибли на месте.