Иллюстративное фото: ГСЧС

Обновлена информация о последствиях атаки реактивным беспилотником на Луцк

Об этом сообщил и.о. начальника Волынской ОВА Роман Романюк, передает RegioNews.

Из-за попадания обломков дрона в оптовый магазин "Еврогурт" погибли три человека: тела двух нашли на месте, еще один человек скончался от травм в больнице.

Всего в результате удара пострадали десять человек.

Спасатели локализовали пожар. На месте продолжается разбор завалов и ликвидация последствий.

Кроме того, из-за вражеской атаки в девятиэтажном доме травмированы два человека, в том числе один ребенок.

Напомним, в Луцке в результате попадания разрушений потерпела гражданская инфраструктура, в том числе оптовый магазин европейских товаров "ЕвроГруппа". Ранее сообщалось о шести пострадавших.