Штрафы и арест на гауптвахте: за какие нарушения могут наказать военных
Министерство обороны разъяснило, за какие правонарушения военнослужащие могут нести административную ответственность и какие наказания им грозят. Дела о таких нарушениях рассматривает суд
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.
За отдельные административные правонарушения военнослужащих привлекают к ответственности на общих основаниях – наравне с другими гражданами.
В частности, речь идет о:
- нарушение правил дорожного движения;
- правонарушения, связанные с коррупцией и домашним насилием;
- нарушение таможенных правил;
- нарушение правил охоты и рыболовства;
- нарушение санитарных норм.
Отдельно законодательство предусматривает ответственность за военные административные правонарушения. Их перечень содержится в статьях 172-10-172-20 главы 13-Б Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
К таким нарушениям относятся:
- отказ от выполнения законных требований командира;
- самовольное оставление воинской части или места службы;
- небрежное отношение военного должностного лица к военной службе;
- нарушение правил обращения с оружием;
- распитие алкоголя или употребление наркотических средств на территории воинских частей или объектов;
- появление на территории воинской части или исполнение служебных обязанностей в состоянии опьянения.
Административная ответственность наступает при условии, что действие не содержит признаков уголовного правонарушения.
Какие наказания угрожают военнослужащим
В зависимости от статьи и обстоятельств дела, закон предусматривает штраф или арест с содержанием на гауптвахте.
Такой арест применяет исключительно суд в предусмотренных законом случаях. К военнослужащим этот вид взыскания не применяется.
Размер штрафа определяют в соответствии с установленными законом не облагаемыми налогом минимумами доходов граждан.
Рассмотрение дела происходит в несколько этапов:
- Составление протокола. Командир воинской части или уполномоченное должностное лицо Военной службы правопорядка составляет протокол в течение 24 часов с момента выявления правонарушения.
- Знакомство с протоколом. Военнослужащий получает его копию под расписку и имеет право предоставить письменные объяснения и замечания.
- Передача материалов в суд. Протокол вместе с материалами дела направляется в районный, городской или горрайонный суд по месту совершения правонарушения.
- Рассмотрение дела. Суд исследует доказательства, устанавливает наличие или отсутствие вины и принимает постановление. Если вина не доказана, производство закрывают.
- Получение постановления. Ее копию вручают или посылают лицу в течение трех дней.
- Обжалование решения. Постановление может быть оспорено в течение 10 дней со дня его вынесения.
Таким образом, военнослужащий имеет право предоставить свои объяснения, высказать замечания и обжаловать судебное решение.
Когда наступает уголовная ответственность
В Минобороны отметили: если у деяния признаки преступления, ответственность определяют уже по Уголовному кодексу Украины, а не по КУоАП.
Вид ответственности зависит от состава правонарушения и конкретных обстоятельств: характера деяния, его продолжительности, условий, последствий и целей.
Например, самовольное оставление воинской части при определенных обстоятельствах может быть административным правонарушением, тогда как в других случаях оно влечет уголовную ответственность.
Поэтому для определения возможных последствий важно учитывать конкретные обстоятельства дела и нормы законодательства.
Напомним, летом Кабинет министров изменил порядок бронирования военнообязанных. В частности, обновились критерии, согласно которым предприятия признаются критически важными для функционирования экономики.