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14 октября 2026, 13:54

Штрафы и арест на гауптвахте: за какие нарушения могут наказать военных

14 октября 2026, 13:54
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Министерство обороны разъяснило, за какие правонарушения военнослужащие могут нести административную ответственность и какие наказания им грозят. Дела о таких нарушениях рассматривает суд

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

За отдельные административные правонарушения военнослужащих привлекают к ответственности на общих основаниях – наравне с другими гражданами.

В частности, речь идет о:

  • нарушение правил дорожного движения;
  • правонарушения, связанные с коррупцией и домашним насилием;
  • нарушение таможенных правил;
  • нарушение правил охоты и рыболовства;
  • нарушение санитарных норм.

Отдельно законодательство предусматривает ответственность за военные административные правонарушения. Их перечень содержится в статьях 172-10-172-20 главы 13-Б Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

К таким нарушениям относятся:

  • отказ от выполнения законных требований командира;
  • самовольное оставление воинской части или места службы;
  • небрежное отношение военного должностного лица к военной службе;
  • нарушение правил обращения с оружием;
  • распитие алкоголя или употребление наркотических средств на территории воинских частей или объектов;
  • появление на территории воинской части или исполнение служебных обязанностей в состоянии опьянения.

Административная ответственность наступает при условии, что действие не содержит признаков уголовного правонарушения.

Какие наказания угрожают военнослужащим

В зависимости от статьи и обстоятельств дела, закон предусматривает штраф или арест с содержанием на гауптвахте.

Такой арест применяет исключительно суд в предусмотренных законом случаях. К военнослужащим этот вид взыскания не применяется.

Размер штрафа определяют в соответствии с установленными законом не облагаемыми налогом минимумами доходов граждан.

Рассмотрение дела происходит в несколько этапов:

  1. Составление протокола. Командир воинской части или уполномоченное должностное лицо Военной службы правопорядка составляет протокол в течение 24 часов с момента выявления правонарушения.
  2. Знакомство с протоколом. Военнослужащий получает его копию под расписку и имеет право предоставить письменные объяснения и замечания.
  3. Передача материалов в суд. Протокол вместе с материалами дела направляется в районный, городской или горрайонный суд по месту совершения правонарушения.
  4. Рассмотрение дела. Суд исследует доказательства, устанавливает наличие или отсутствие вины и принимает постановление. Если вина не доказана, производство закрывают.
  5. Получение постановления. Ее копию вручают или посылают лицу в течение трех дней.
  6. Обжалование решения. Постановление может быть оспорено в течение 10 дней со дня его вынесения.

Таким образом, военнослужащий имеет право предоставить свои объяснения, высказать замечания и обжаловать судебное решение.

Когда наступает уголовная ответственность

В Минобороны отметили: если у деяния признаки преступления, ответственность определяют уже по Уголовному кодексу Украины, а не по КУоАП.

Вид ответственности зависит от состава правонарушения и конкретных обстоятельств: характера деяния, его продолжительности, условий, последствий и целей.

Например, самовольное оставление воинской части при определенных обстоятельствах может быть административным правонарушением, тогда как в других случаях оно влечет уголовную ответственность.

Поэтому для определения возможных последствий важно учитывать конкретные обстоятельства дела и нормы законодательства.

Напомним, летом Кабинет министров изменил порядок бронирования военнообязанных. В частности, обновились критерии, согласно которым предприятия признаются критически важными для функционирования экономики.

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