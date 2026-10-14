На Прикарпатье аферисты украли у людей деньги на аренду и лекарства: какая схема

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В Прикарпатье пятеро жителей стали жертвами мошенничества. Все они хотели купить товары в интернете

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Городенковщине 46-летняя женщина нашла в Facebook объявление о продаже автомобильных дисков и зимних шин. Она перечислила деньги за товар, но продавец перестал выходить на связь. Женщина потеряла около 18 тысяч гривен.

23-летняя жительница Ивано-Франковска договорилась об аренде квартиры и перевела на указанный счет почти 8 тысяч гривен. Однако впоследствии оказалось, что ее обманули.

32-летняя жительница Ивано-Франковска перечислила около 4 тысяч гривен за товар в Интернете. Однако товара она так и не получила.

32-летняя жительница Рожнятовщины получила в социальной сети просьбу одолжить деньги якобы от знакомого. Она перечислила 4 тысячи гривен, но впоследствии выяснилось, что аккаунт знакомого сломали аферисты.

В Яремчанщине 40-летняя женщина перечислила продавцу деньги за медикаменты. Однако она потеряла и 8 тысяч гривен, и товар – продавец ничего не прислал.

"Полиция напоминает: прежде чем перевести деньги, сделайте паузу для проверки", - говорят правоохранители.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.