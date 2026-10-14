Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В течение 13 октября и в ночь на 14 октября Силы обороны нанесли удары по военным объектам российских оккупантов Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В районе Донецка поражено место, где враг хранил, готовил к запуску и запускал ударные беспилотники. В Генштабе отмечают, что такие системные атаки направлены на то, чтобы снизить способность агрессора терроризировать мирные города Украины.

Кроме того, украинские военные успешно отработали по складам материально-технических средств вражеских подразделений в районах Поповой Балки и Горняка.

Напомним, силы обороны Украины 9 октября и в ночь на 10 октября нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. В частности, поразили пункты управления, станцию РЭС и учебный центр сержантов РФ.