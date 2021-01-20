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20 января 2021, 14:59 5

В Одесской области убийцу Дарьи Лукьяненко приговорили к 15 годам лишения свободы

20 января 2021, 14:59 5
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Также он должен выплатить моральный вред, причиненный родственникам убитой в размере 800 тыс. грн
Также он должен выплатить моральный вред, причиненный родственникам убитой в размере 800 тыс. грн
Фото из открытых источников
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Обвиняемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова приговорили к 15 годам лишения свободы.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Раздельнянского районного суда, сообщает RegioNews со ссылкой на "Думская".

В частности за убийство Даши Лукьяненко - 15 лет лишения свободы.

Кроме того, моральный вред, причиненный родственникам убитой, оценили в 800 тыс. грн. Также Тарасова признали дееспособным и таким, что осознавал свои действия во время преступления.

Напомним, в зале Раздельнянского районного суда Одесской области, обвиняемый в убийстве и попытке изнасилования 11-летней Дарьи Лукьяненко, Николай Тарасов порезал себе горло прямо во время заседания суда, где ему должны вынести приговор.

суд Украина криминал убийство криминальное дело
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