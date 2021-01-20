На Одесчине обвиняемый в убийстве ребенка попытался порезать себе горло прямо в зале суда

Тарасову грозит пожизненное заключение

Тарасову грозит пожизненное заключение

Фото: odessa.online

В зале Раздельнянского районного суда Одесской области, обвиняемый в убийстве и попытке изнасилования 11-летней Дарьи Лукьяненко, Николай Тарасов порезал себе горло прямо во время заседания суда, где ему должны вынести приговор.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думскую".

Тарасову грозит пожизненное заключение. Перед тем, как начать резать шею острым предметом он заявил, что сегодня умрет и сам поставит точку в этом деле, а не суд.

Обвиняемого увезли в больницу для оказания медицинской помощи. Если медики посчитают его дальнейшее нахождение в суде возможным, то обвиняемого вернут в зал.

Прокурор отметил, что порезы не являются серьезными.

По словам бабушки убитой девочки, попытка самоубийства - это игра на камеры и очередная попытка затянуть заседание. Такое же мнение и высказал адвокат потерпевших.

Известно, что 11-летняя девочка Ивановка Даша Лукьяненко пропала 13 июня 2019 года. Через шесть дней ее нашли в выгребной яме частного дома подсудимого, расположенного рядом с местом, где девочка исчезла.

Напомним, вечером 7 ноября в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестный совершил серию нападений. Впоследствии стало известно, что злоумышленником, который в Кривом Роге убил двух человек и ранил еще восьмерых, оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".