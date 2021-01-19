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19 января 2021, 21:23 49

Полиграф показал, что Евгений Рищук мог обсуждать с Мангером нападение на Катю Гандзюк

19 января 2021, 21:23 49
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Такие данные исследования Рищука на полиграфе озвучили сегодня в Днепровском суде Киева
Такие данные исследования Рищука на полиграфе озвучили сегодня в Днепровском суде Киева
Фото из открытых источников
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Евгений Рищук, который теперь уже успел стать Олешковским городским головой, мог обсуждать с Владиславом Мангером планы нападения на Катю Гандзюк, знать о том, кто и что планирует и что на нее будут нападать.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию из Днепровского районного суда г. Киева.

По мнению эксперта, который проводил исследование, Рищук показал сильные реакции на ряд вопросов и был не искренним в ряде ответов.

Так, Рищук отвечал отрицательно на вопросы о том, знал ли он о том, кто готовит нападение на Катю Гандзюк, обсуждал ли это с Мангером, Ставицким и Левиным. И все эти ответы, по мнению полиграфолога, были враньем.

Кроме того, по мнению полиграфолога, Рищук соврал, что не знал заранее, что на Катю будут нападать.

Справка: Общественные активисты, которые отстаивают справедливое расследование убийства Гандзюк, считают именно Рыщука причастным к нападению на активистку. В частности, отец погибшей Виктор Гандзюк также назвал его одним из заказчиков.

Еще одним доказательством причастности Рищука стало признание Алексея Левина, который тоже является фигурантом дела.

Как сообщалось ранее, один из фигурантов дела Гандзюк стал Олешковским городским головой. Евгений Рищук баллотировался на выборах в Олешковской ОТГ как самовыдвиженец.

Вчера в "деле Гандзюк" суд оставил Левина под стражей.

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